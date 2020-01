Caminhoneiro morre preso nas ferragens em grave acidente na Serra Catarinense

Um grave acidente envolvendo um caminhão Mercedes Bens 1620, carregado de toras, levou a óbito o condutor de apenas 27 anos. O acidente ocorreu por volta das 11h30min, desta terça (28), no trevo de acesso à BR-116, em Capão Alto.

Segundo informações o motorista do caminhão Mercedes Bens 1620 de cor azul, placas de Cerro Negro-SC, carregado com toras perdeu o controle do veículo que possivelmente estava sem freio e acabou tombando no canteiro às margens da SC-390.

O condutor do caminhão o masculino, Deivid José Barbosa da Silva, de 27 anos, de Campo Belo do Sul não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, o mesmo estava encarcerado dentro da cabine do veículo. A equipe de resgate da Auto Pista estava no local realizando o desencarceramento. A equipe do Corpo de Bombeiros, auxiliou na retirada da vítima.

Com informações da Radio Explosão / Rodrigo Antunes