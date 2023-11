Dezembro Laranja: Médicas da Sociedade Brasileira de Dermatologia e CISAMURES promovem ação aberta à comunidade

“Cada um com a sua prevenção”. É o tema da campanha que leva orientações e atendimento sobre questões ligada à pele e que despertou uma ação pontual neste sábado (02), no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures – Cisamures. Médicos dermatologistas farão atendimento gratuito à todas as pessoas que procurarem a policlínica do Cisamures, na avenida Presidente Vargas, 635, bairro Sagrado Coração de Jesus.



“Os atendimentos serão por ordem de chegada a todas as pessoas que procurarem o serviço. Importante lembrar que a prevenção é a melhor forma de controle das doenças de pele”, frisou a diretora-executiva do Cisamures, Beatriz Bleyer Rodrigues.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de pele é o mais comum, com mais de 2 milhões de casos previstos anualmente no mundo. No Brasil, são mais de 180 mil novos casos ao ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), representando 30% do total de cânceres do país.



O atendimento no Cisamures iniciará às 9 horas e se estenderá até às 15 horas. Este ano, a campanha ‘Dezembro Laranja’ busca focar na proteção individualizada de cada paciente, levando em consideração o seu histórico. Além de orientações e diagnóstico do câncer da pele, serão avaliadas manchas e o envelhecimento precoce.