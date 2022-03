Bandido que matou policial em Florianópolis é morto nesta manhã de sábado após confronto com a polícia

A Polícia Militar de Santa Catarina durante a madrugada de sexta-feira, 11, e sábado, 12, realizou buscas na região do Norte da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, para busca e apreensão do suspeito de assassinato de um policial militar do 21º BPM, na tarde de sexta.

Ao chegar no local do confronto armado com o policial militar, que entrou em óbito, foram estabelecidos os primeiros procedimentos de gerenciamento de crise, com isolamento do local do crime, delimitação de ponto crítico, cerco primário e cerco secundário.

Após isso, buscas foram realizadas nas residências do ponto crítico, com a autorização dos moradores, mas nada foi constatado. Informação levaram à conclusão dos rastreadores do BOPE quanto à permanência dele em área de mata.

Ao amanhecer deste sábado, equipes de rastreadores do BOPE ingressaram na área de mata, o que resultou em confronto armado com o criminoso. Ele estava fortemente armado e pronto para o enfrentamento com os policiais militares.

Com o autor dos disparos contra os policiais, foi encontrado um fuzil AK 47, com três carregadores e farta munição. Além disso, uma pistola com dois carregadores com munições avulsas. O homem também estava em posse de pacotes de dinheiro, com notas de R$ 200, mas ainda não foram contabilizados. Local está isolado. Samu já esteve no local e constatou o óbito. A PMSC está aguardando a chegada da Polícia de Perícia Criminal e da Polícia Civil.

O Soldado Luiz Fernando ingressou na PMSC em 7 de outubro de 2013 e atualmente exercia suas funções no 21º Batalhão de Polícia Militar. Deixa esposa e uma filha de 7 anos. O velório será realizado na manhã desse sábado, 12, no Cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis.

Informações Polícia Militar de Santa Catarina