No interior do município de Painel, na última segunda-feira feira (21), um proprietário de um sítio avistou bem de pertinho o Puma Cancolor conhecido como “Leão Baio”. Ele estava encima de uma árvore por medo dos cães e o Engenheiro agrônomo proprietário do terreno na localidade da Boa Vista, conseguiu ficar perto e o registrar este belo animal selvagem.

Veja as imagens:

Com informações NSC TV