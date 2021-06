Brasil recebe primeiro lote de vacinas da Janssen com 1,5 milhão de doses

O Brasil recebeu hoje 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. O avião que trouxe o lote aterrissou no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) pouco antes das 9h desta terça-feira (22). O imunizante da Janssen será o primeiro a ser utilizado no Brasil que precisa de apenas uma dose. As outras três vacinas já em utilização no país precisam de duas doses, com seus respectivos intervalos para completar o esquema vacinal

Em pronunciamento no aeroporto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que são “mais 1,5 milhão de doses de esperança para o povo brasileiro”. “Essa vacina tem uma vantagem de ser dose única. E, com isso, conseguimos avançar no nosso programa de imunização.

O ministério também pontua que, “quando as doses são liberadas para distribuição, os planos de voos são definidos e os lotes chegam aos estados em até 48 horas.

Com informações Uol