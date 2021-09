Homem é atropelado em estrada de Bom Jardim da Serra próximo à divisa com o Rio Grande do Sul

Vítima foi socorrida com diversos ferimentos pelo corpo e politraumatismo, sendo conduzida ao hospital de Bom Jardim da Serra.

Um homem de 52 anos foi socorrido e encaminhado com diversos ferimentos pelo corpo após ser atropelado na Estrada Geral Altos da Boa Vista, no interior de Bom Jardim da Serra, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul, na noite deste sábado (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 20h15, onde de acordo com o solicitante, a vítima estava desacordada, às margens da estrada, com diversos ferimentos pelo corpo. A guarnição deslocou cerca de 45 quilômetros até a divisa com o estado gaúcho, na localidade de Vargem, onde encontrou a vítima, a qual encontrava-se em decúbito ventral sobre a pista de rolamento, apresentando politraumatismos, com diversas escoriações pelo corpo, estando também com os sinais vitais alterados.

A guarnição realizou o atendimento e durante a acomodação do paciente na viatura, uma equipe de unidade básica de saúde da cidade gaúcha de São José dos Ausentes se apresentou na cena composta por um médico, uma técnica de enfermagem e um motorista, o qual avaliaram o paciente e solicitaram que a vítima fosse encaminhada ao hospital mais próximo que era Bom Jardim da Serra.

