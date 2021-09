Grupo Galopaço se apresenta neste sábado no Terraço Pub em São Joaquim

Um dos mais renomados grupos da cultura gaúcha na Serra Catarinense o Grupo Galopaço se apresenta neste sábado (04) no Terraço Pub em São Joaquim.

Trazendo grandes sucessos da música gaúcha com o ritmo de fandango e vaneira, o grupo promete fazer uma noite inesquecível com muita energia e moda boa.

Já no domingo (05) o Terraço Pub terá como atração principal ABE SALMÓRIA com o melhor do Pop e com as principais canções das mais ouvidas nas baladas. Sem dúvida um final de semana e tanto para curtir.