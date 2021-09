Susto! Fogo atinge cabana de pousada em Rio Rufino

Um incêndio atingiu uma cabana de uma pousada em Rio Rufino, na Serra Catarinense, no início da noite deste domingo (5). Apesar do susto, ninguém ficou ferido e ao menos somente danos materiais foram registrados no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta das 19h35 até a SC-112 na altura do km-22, onde um incêndio atingiu uma das cabanas da Pousada Morro das Torres. No local, a guarnição constatou que o incêndio já estava em fase avançada.

Os ocupantes conseguiram sair a tempo do local, sendo posteriormente averiguado a rede de energia e montado o estabelecimento para o combate.

A guarnição fez o uso de aproximadamente 3 mil litros de água para a extinção do incêndio e rescaldo.

Com informações Lages Diário