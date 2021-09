São Joaquim e mais 21 escolas ganham novos parques infantis na Serra Catarinense

Novas cores, formas e oportunidades de novas brincadeiras. Essa é a realidade de alunos de 22 escolas da Serra Catarinense, que ganharam novos parques infantis, através de emendas impositivas destinadas pelo deputado Marcius Machado (PL).

As novas estruturas fazem parte das ações integradas, pensadas e executadas pelo deputado e que não deixam nenhuma cidade da Serra sem receber recursos. Além dos parques, que foram instalados com recursos destinados em 2020, também estão sendo construídas quadras de grama sintética em quase todas as cidades da Amures e foram encaminhados valores para as castrações de animais em situação de rua em todos os 18 municípios.

Foram mais de R$ 600 mil para os parques, que foram pagos através do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense. A licitação foi aberta em abril e os parques terminaram de ser instalados recentemente.

Para o deputado Marcius, os parques são um investimento para o desenvolvimento das crianças. “Devemos dar valor ao nosso maior bem: as crianças. Elas estão em formação cognitiva e ao brincar as crianças potencializam múltiplas inteligências. É preciso dar atenção para a qualidade de ensino, para a qualidade de vida e para o desenvolvimento saudável do maior tesouro de um povo”, destacou.



Dos recursos de 2020 foram 22 parques e em 2021 serão 52, com recursos que ainda não foram pagos pelo Estado, mas já estão garantidos. Confira a lista das escolas beneficiadas:

Anita Garibaldi – CEI Anir Dalmora

Bocaina do Sul – CEI Claudinei Ribeiro (Bolinha)

Bom Jardim – Escola Municipal Altos da Boa Vista

Bom Retiro – Creche Alosir Moretti

Campo Belo do Sul – Creche Pequeno Príncipe

Capão Alto – Escola Valmor Antunes

Cerro Negro – Cmei Trem da Alegria

Correia Pinto – Escola Jornalista Caldas Junior

Lages – Creche Sepé Tiaraju, bairro Passo Fundo

Lages – Ceim Iraci, bairro Popular

Lages – Ceim do bairro Dom Daniel

Lages – Ceim Gira Sol – bairro Santa Mônica

Lages – Ceim Vivaldino Silva Lourenço, bairro Pró Morar

Otacílio Costa – Ceim Marlene Luiz Antunes

Painel – Ceim José Henrique Waltrick da Silva

Palmeira – Núcleo Municipal Antonieta Farias de Souza

Ponte Alta – Ceim Chapeuzinho Vermelho, Vila Nova

Rio Rufino – Cei Arco-Íris

São Joaquim – Ceim Nelo Souza

São José do Cerrito – Escola estadual Leovegildo Esmério

Urubici – CEI Bernadete Back Warling

Urupema – Escola Municipal do Cedro

Fotos: Inauguração do parque no Ceim Sepé Tiarajú, bairro Passo Fundo, em Lages. Crédito: Fabiano Coelho