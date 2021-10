Defensoria Pública de SC estará mais próxima das comunidades carentes

A deputada Carmen Zanotto participou da entrega oficial de uma Van a Defensoria Pública de Santa Catarina adquirida com recursos de emenda parlamentar. Que contou com a presença do secretário nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Eduardo Melo.

De acordo com o Defensor Público-Geral de Santa Catarina, Renan Soares de Souza, a Van dos Direitos será utilizada em projetos de atividades itinerantes, levando o acesso à justiça mais perto da população vulnerável de Santa Catarina, inclusive nos locais onde ainda não foi instalada a Defensoria Pública.

“É o primeiro equipamento que recebemos, desde a criação da Defensoria, em 2012, e esperamos que venham outros iguais a esse, faço um apelo ao secretário e à deputada, a quem agradecemos muitíssimo, em nome de todos os defensores públicos, para podermos ampliar os nossos atendimentos em todo o Estado, chegando aos locais onde estão as pessoas mais necessitadas, que muitas vezes não têm condições de se deslocar até as nossas unidades”, afirmou.



Chamada de “Van dos Direitos” , o veículo auxiliará no atendimento jurídico às comunidades em situação de vulnerabilidade social no Estado. O Veículo dispõe de gerador de energia, GPS, plataforma elevatória para cadeirantes, computador portátil, impressora multifuncional, bebedouro, frigobar, conjunto de mesa e quatro cadeiras.

“O trabalho dos nossos defensores e das nossas defensoras, para aqueles que necessitam ter acesso gratuito à Justiça, para aqueles que buscam orientação em algum processo ou para aqueles que precisam apenas de um acolhimento, precisa chegar aos municípios menos assistidos do nosso Estado. Tenho certeza de que, nestes nove anos em que a Defensoria Pública existe em Santa Catarina, todos os defensores e defensoras têm muitas histórias para contar de pessoas que foram ajudadas pela instituição. E esse trabalho com certeza ganha um reforço com essa Van dos Direitos”, declarou a parlamentar.

