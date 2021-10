Canoa vira em SC, 3 caem na água e menino de 9 anos é o único sobrevivente

Uma canoa de alumínio com três pessoas virou na tarde de ontem em um rio localizado na cidade de Imaruí, sul de Santa Catarina. Um menino de 9 anos foi único sobrevivente. Os corpos da mãe dele, Maria Aparecida Michanoski, 28, e do companheiro dela, Leandro Nardi Firmino, 31, foram localizados na manhã de hoje.

Conforme informações do menino repassadas ao Corpo de Bombeiros, os três estavam andando de canoa em um rio, na localidade de Costa de Baixo. Em um certo momento, ao fazer uma curva, a embarcação teria virado e posteriormente afundado.

Maria Aparecida e Leandro não conseguiram chegar até a margem do rio e submergiram. Já a criança conseguiu se segurar na embarcação até alcançar o solo e pedir por ajuda.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h de ontem e, com a ajuda da criança que indicou o local do fato, fizeram as primeiras buscas superficiais com botes e, mais tarde, com ajuda de dois mergulhadores, porém nada foi encontrado até às 20h, quando encerraram as buscas.

Na madrugada de hoje, por volta das 3h, pescadores acharam o corpo de Maria Aparecida e acionaram a Polícia Militar. Mais tarde, por volta das 06h, os bombeiros retomaram os trabalhos e o corpo do Leandro foi localizado por volta das 09h15. Ambos os corpos foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias (IGP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rio possui em torno de 50 metros de largura, com 6 metros de profundidade, com correnteza fraca.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Leandro e Maria.

“Estou de luto por uma amiga que partiu cedo demais. Foi com muita tristeza que recebi a notícia do seu falecimento e fico com o coração destroçado, quando penso nos seus planos, nos sonhos que tinha pela frente e na sua alegria de viver. Uma mulher, mãe, guerreira… Não dá para acreditar”, publicou uma amiga de Maria. “Sem acreditar meu querido sobrinho que você nos deixou. Sempre vou ter amar, meu menino”, escreveu a tia.

