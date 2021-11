Serra volta a comandar o MTG em Santa Catarina

“Por um Tradicionalismo de Raiz”, esta foi a campanha vitoriosa na eleição do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa Catarina, MTG, que aconteceu neste domingo, 28, em dez polos de votação instalados em várias regiões do estado. Natural de Urubici, Alex Sander Godinho Corrêa, 46 anos, Alex Correa, obteve 204 votos, enquanto a chapa liderada Romencito José Aléssio de Nova Veneza, sul do estado, obteve 174 votos.

A apuração final ocorreu na sede do MTG em Lages. O período de votação foi encerrado às 16h00. Em seguida os coordenadores dos polos fizeram uma transmissão ao vivo de cada região, onde a Comissão Eleitoral acompanhou a contagem dos votos. O atual presidente Valcir Fernando Harger é natural de Bom Retiro, mas radicado em Joinville. Estavam aptos a votar o patrão de cada CTG ou, na sua ausência o Capataz. João Joarez Esmério de São José do Cerrito, foi o último presidente da Serra catarinense que comandou o MTG/SC, em 2012.

Serranos na presidência do MTG

O primeiro presidente do MTG/SC que este ano completou 48 anos de história, foi o lageano, Affonso Alberto Ribeiro Neto, All Neto.

A entidade está organizada em 17 regiões, com 475 CTG´s e 1.120 piquetes filiados. Atualmente o quadro de associados é composto por 37.528 catarinenses que participam dos eventos e atividades campeiras e artísticas. Neste período, a Serra catarinense contribuiu com sete presidentes.

João Juarez Esmério – São José do Cerrito

Erotides Muniz – Curitibanos

Nelson Melo de Liz – Otacílio Costa

Sálvio Proença – São Joaquim

Sebastião Nunes de Oliveira – Lages

José Pereira Neves – Anita Garibaldi

Presidente eleito com 204 votos