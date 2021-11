Serra Catarinense perde Amauri Felisberto! Deixou um grande legado no mundo das passarelas

O professor Amauri Felisberto o Rei das passarelas, faleceu neste domingo, 28 de novembro de 2021; Amauri foi por muitos e muitos anos o responsável pelo treinamento, coordenação, ensaios, preparo e ensinamentos para as candidatas a rainha e princesas da Festa Nacional do Pinhão; Além disso, Amauri fazia muito sucesso com seus modelos colocando-os, a nível nacional e internacional nas passarelas, realizou diversos cursos de manequins e modelos orientando uma infinidade de jovens que chegaram às passarelas internacionais da moda;

Ele tinha uma preocupação enorme com os jovens dos bairros, locais onde ele atuou através de programas comunitários, dando oportunidades a milhares de pessoas;