Gol capota na SC 114 em São Joaquim

A Policia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um Sinistro de Trânsito (apenas com danos materiais) concomitante ao crime de Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade.

A GU P10 foi acionada pela Central Regional de Emergências de Lages para deslocar até o km 302.050 da SC-114 na cidade de São Joaquim-SC.

Chegando ao local a guarnição constatou um sinistro de trânsito do tipo Saída de Pista seguida de Capotamento envolvendo o veículo VW/GOL 1.0 GIV em pavimento de asfalto, trecho em rampa e curva fechada.

O condutor afastou-se do local do sinistro, restando somente o veículo danificado às margens da Rodovia, não sendo possível constatar o real motivo que possa ter ocasionado o sinistro.

Foi realizado contato com o Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus de São Joaquim/SC, em que nos foi informado de que nenhum paciente deu entrada com ferimentos que pudessem ser de um acidente de trânsito.

O veículo foi encaminhado para o pátio conveniado.

Diante ao fato constatado, foi lavrado o presente boletim oficializando a ocorrência para as devidas apurações legais e a responsabilização do autor do fato.

Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.