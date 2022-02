Polícia prende assaltante de loja de celular em São Joaquim

De acordo com informações extraoficiais, A inteligência da Polícia Civil de São Joaquim localizou e prendeu, no final da tarde desta quinta (03) um dos assaltantes de uma loja de celulares no centro de São Joaquim.

De acordo com as informações preliminares, dois homens adentraram em uma loja no Boulevard da Major Jacinto Goulart, em plena luz do dia e anunciaram o assalto levando os celulares que estavam em uma prateleira.

A Polícia localizou o paradeiro dos assaltantes e pelo menos um deles foi preso. O paradeiro era uma casa famosa no Bairro São José que servia de abrigo para moradores de fora do estado.

ATUALIZAÇÃO:

A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Polícia da Comarca, efetuou nesta a prisão de um dos autores do crime de roubo ocorrido em uma loja de celulares na data de ontem. Com o autor encontrou-se um simulacro de arma de fogo, torrões de maconha e diversos dos aparelhos roubados.

A operação contou com o apoio da Divisão de Investigação Criminal – DIC e da Delegacia de Proteção à Criança. Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI de São Joaquim.