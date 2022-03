Carpas de aproximadamente 52 quilos foram capturadas na localidade de Barreiros, interior do Município de Palmeira. A pescaria foi realizada no açude do sítio do ex-prefeito José Valdori Hemkemaier, o “Durica”, ao lado dos amigos Mairon e Edir. Conforme ele, foram 15 anos dentro do açude para os peixes chegarem a essa proporção.

Imagens: Redes Sociais

Com informações New Time TV