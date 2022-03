Serra Catarinense terá linhas aéreas do Aeroporto de Correria Pinto a São Paulo a partir de abril

Se você está programando ir para São Paulo no mês de abril, saindo da Serra Catarinense, já poderá contar com os voos da Azul Linhas Aéreas saindo do Aeroporto Regional da Serra Catarinense, saindo do município de Correia Pinto.

No site da companhia, já é possível fazer a compra das passagens, com valores a partir de R$ 205,45.

O início das operações estava previsto para o dia 31 de janeiro de 2022, com decolagem do Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), em Campinas, às 08h e pouso em Correia Pinto (EEA) às 09h20, foi novamente adiado, mas nota publicada pela Infracea informou que a nova data para o começo das operações regulares estaria prevista para 4 de abril, com a manutenção das seis frequências semanais para Campinas.

Na nota, a Azul explicou que havia necessidade de ajustes operacionais em sua malha.

Com informações Folha da Serra