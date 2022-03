Incêndio de grandes proporções atinge serraria em Bom Jardim da Serra

Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra e São Joaquim atuaram no combate ao incêndio

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi acionado para atendimento a um incêndio em uma serraria, na madrugada desta terça-feira (22), às 02h59, próximo ao parque de exposições. Ao chegar no local a guarnição deparou-se com o incêndio já em grandes proporções e atingindo completamente a parte da edificação.

No local ficam as máquinas e ferramentas, as chamas também estavam se propagando para a área de depósito de madeiras e empilhadeiras. O proprietário informou que a edificação estava com a energia elétrica desligada e por precaução foi cortada a rede para evitar acidente, não havia nenhum funcionário na edificação.

Foi iniciado o combate direto e resfriamento da área onde estavam duas empilhadeiras e estoque de madeira serrada. Foi solicitado apoio ao Quartel de São Joaquim que enviou o caminhão auto tanque – AT-46.

Foram utilizados aproximadamente 24.000 (vinte e quatro) mil litros de água. Também utilizamos aproximadamente 05 (cinco) litros de líquido gerador de espuma – LGE. O combate e rescaldo durou cerca de cinco horas de trabalho.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar