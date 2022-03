Criança encontrada morta sozinha em casa na Serra Catarinense

Uma criança foi encontrada morta em casa no município de Lages, no bairro Santa Helena, na tarde desta terça-feira (29) por volta do meio dia.

A Policia Militar fez contato com a mãe da vítima, que relatou que sua filha possuía bronquite alérgica e na tarde de segunda-feira (28) começou a ter crises, porém foi medicada em casa e as crises controladas.

Relatou também que pela manhã sua filha aparentemente estava bem e que orientou seus filhos a não irem para a escola e ficarem em casa.

A mãe relata que recebeu uma ligação relatando que sua filha se encontrava sem vida em residência. Também foi entrado em contato com a tia da criança, a qual relatou saber da condição médica da criança e das crises do dia anterior, e que hoje (29), recebeu uma ligação da irmã da vítima, afirmando ter chegado em casa da escola e encontrado a menina deitada sem esboçar nenhuma reação.

SAMU foi acionado e que constatou o óbito da menina.

Quando a guarnição PM chegou ao local o corpo da criança, já estava na ambulância do SAMU, os atendentes afirmaram que ao chegar ao local constataram a criança já sem vida e que não havia nenhuma lesão que pudesse indicar algum tipo de violência.

O IGP foi acionado e o perito compareceu ao local e recolheu o corpo ao IML.

Foi feito boletim de ocorrência e encaminhado à Polícia Civil.

Fonte: PM