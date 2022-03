Pele de maçã é a nova alternativa ao couro para as marcas de luxo; entenda

A probabilidade de já ter ouvido falar de pele vegan e até de pele de cogumelos é elevada. Mas conhece a pele feita de maçã? Esta alternativa ao couro para produção de calçado e acessórios é produzida a partir das cascas e caroços da fruta que não são utilizados para fazer sumo, sendo transformados numa polpa à qual são adicionados solventes orgânicos e poliuretano, resultando num tecido idêntico à pele de animal.

Embora as alternativas sustentáveis à pele tenham aumentado cada vez mais em popularidade e procura, o couro sintético não está livre de problemas: é feito totalmente de poliuretano, requer a utilização de combustíveis fósseis e prejudica o planeta. A pele de maçã, por sua vez, só necessita entre 40% e 50% de plásticos e pode ajudar a reduzir os gases de efeito estufa provenientes dos resíduos alimentares.

Esta opção já está a ser utilizada por marcas de moda do sector do luxo, como a Sylven New York e a Samara, que encontram na pele de maçã o substituto quase igual ao couro. «Experimentámos pele de cogumelos, de ananás e de coco, mas nenhuma tinha aquele toque luxuoso da pele que queríamos», comenta Salima Visram, fundadora da Samara, citada pela Fast Company, acrescentando que procuram criar «peças que resistam ao teste do tempo».

Neste momento, o material provém essencialmente da Europa, onde a infraestrutura de reciclagem está mais equipada para lidar com resíduos alimentares. Porém, este factor apresenta-se como um obstáculo à logística de produção, já que os designers não conseguem obter matéria-prima suficiente para encomendas em grande escala. «Esse é o grande contra-tempo e algo que a indústria da moda terá de resolver nos próximos cinco anos», salienta Salima Visram.

De forma a que a pele de maçã se torne um recurso de fácil acesso, as indústrias do retalho e da alimentação terão de trabalhar em sintonia, tal como acontece com a produção de couro. «90% da pele é feita de sub-produtos da indústria alimentar. É uma relação simbiótica», refere Ashley Kubley, professora auxiliar de fashion design na Universidade de Cincinnati, nos EUA.

Isto significa que, por enquanto, os produtos feitos de pele de maçã continuarão a ser mais caros. Segundo a fundadora da Samara, as malas de pele de maçã têm um custo de produção entre 20% e 30% mais elevado do que as vegan, ou seja, são o dobro do preço para o consumidor.

: com informações Markeeter