O motorista de um Fiat Palio, com placas de Lages, abandonou o veículo e o carona ferido, após capotar na madrugada deste sábado, dia 11, em Lages na avenida Santa Catarina, rótula do Conte.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, encontraram apenas o carona, Davi Freitas Nicolleti 38 anos, muito ferido. O rapaz foi encaminhado para emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. A Polícia Militar foi acionada, e encontrou dentro do carro litros de bebidas.

Com informações: Bombeiros