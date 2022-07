Fim de semana de aventura no 5º Serra Catarina Festival de Inverno 2022

Em Lages ocorre o Motoneve, em Bom Retiro a 3ª Etapa da Copa Serra Litoral de Velocross eSão Joaquim segue com diversas atrações no Festival de Inverno.

Já tem programa para o fim de semana? A Serra Catarinense oferece uma diversidade de eventos durante o 5º Serra Catarina Festival de Inverno 2022 que segue até o dia 31 de agosto, com eventos e atrações em 18 cidades da região. Neste fim de semana, de sexta-feira, 8 de julho a domingo 10, a programação conta com eventos culturais, esportivos e religiosos como o Motoneve, a Copa Serra Litoral de Velocross e o Festival de Inverno de São Joaquim.

O 25º Motoneve ocorre de 8 a 10 de julho, no parque de exposições Conta Dinheiro, em Lages, e pretende reunir mais de 2 mil motos. O encontro terá como convidado especial o lageano Gustavo Gugelmin, campeão do Rally Dakar. A programação também conta com show de manobras sobre duas rodas, show de bandas (Rock, Blues e Jazz), dinamômetro (medição de força do motor), feira de produtos e praça de alimentação. O ingresso custa R$30,00 por pessoa e dá direito a participar dos três dias de evento.

Sobre o Motoneve

O encontro foi realizado pela primeira vez em 1995 com o propósito de reunir amigos e amantes do motociclismo. A iniciativa foi dos casais de amigos Sergio Boscato e Luci Mickielin Boscato e Paulo Todeschini e Jussara Benetti Todeschini. Hoje, 27 anos depois, o Motoneve é considerado um dos maiores eventos de motociclistas do Sul do Brasil. “A importância de integrar o Serra Catarina Festival de Inverno é, sem dúvida, fazer parte do calendário dos grandes eventos da Serra Catarinense, ter destaque e também fazer parcerias”, explica a coordenadora do Motoneve, Luci Mickielin Boscato.

Tem adrenalina sobre duas rodas na cidade de Bom Retiro também. A aventura fica por conta da 3ª Etapa da Copa Serra Litoral de Velocross que acontece nos dias 9 e 10 de julho. A competição homologada pela Federação Catarinense de Motociclismo é regional e serve de preparação para os campeonatos estadual e brasileiro. Na etapa de Bom Retiro participam cerca de 200 competidores em 24 categorias. Apesar de ser um evento tradicional na região esta é a primeira vez que a Copa de Velocross integra a programação do Serra Catarina Festival de Inverno. “O festival é “muito importante para o desenvolvimento do turismo e para movimentar a economia da região através da geração de emprego e renda”, destaca o diretor do evento, Francis Miguel Kuhl Schweitzer.

Outra opção de entretenimento para a família toda é o Festival de Inverno de São Joaquim. Nos dias 9 e 10, tem muita diversão na Estação do Gelo, localzada na praça Cezário Amarante, no Centro da cidade. Quem visitar o local vai poder patinar no gelo, andar no trenzinho do Quim e assistir cinema 8D. Além de conferir atrações musicais, apresentações de dança e declamações de poesias.

Ficou com vontade de visitar a Serra Catarinense? Então confere a programação completa para o fim de semana no site: http://www.serracatarina.com.br e segue o Festival de Inverno no Instagram: @festivalserracatarina.

Viva o Melhor da Serra Catarinense!

Por Ediani Outeiro – Catarinas/HubSC comunicação |Imagens:

5º SERRA CATARINA FESTIVAL DE INVERNO 2022

01 de julho a 31 de agosto

Região Serrana de SC

http://www.serracatarina.com.br

Instagram: @festivalserracatarina