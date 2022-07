Irmãos acusados de planejar e executar assassinato de uma adolescente em Campo Belo do Sul devem ir a júri popular

A Justiça acolheu a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e um casal de irmãos deve ir a júri popular pelo assassinato de uma menina de 14 anos em Campo Belo do Sul. Segundo as investigações, o crime aconteceu porque a vítima se recusou a reatar o namoro com um dos réus. Os dois são acusados por homicídio quadruplamente qualificado: crime contra mulher (feminicídio), motivo torpe (vingança), uso de recurso que dificultou a defesa (emboscada) e meio cruel (asfixia). O homem também é acusado pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menor.

