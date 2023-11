CONDIÇÕES DAS RODOVIAS ESTADUAIS DA REGIÃO SERRANA

PMRV Informa:

📆03/11/2023

⏱18:30h

🚧 Rodovia SC 390

Serra do Rio do Rastro;

Bom Jardim da Serra/Lauro Müller

TRANSITO LIBERADO

Para automóveis, microônibus e CAMINHÕES até 07Ton de PBT. Meia pista no KM 406 e KM 409,450;

🚧 Rodovia SC 110 KM 360,2 em Urubici: queda de barreira

TRANSITO EM MEIA PISTA

🚧 Rodovia SC 110 entre Km 380 em Urubici e 421,5 na localidade de Cruzeiro em São Joaquim:

TRANSITO COMPLETAMENTE INTERDITADO PARA TODOS OS VEÍCULOS

🚧 Rodovia SC 390 KM379

Bom Jardim da Serra;

TRÂNSITO LIBERADO MEIA PISTA

Requer ATENÇÂO, pois o trecho está em solo de cascalho.

🚧 Rodovia SC 114 KM297,7

Serrinha-São Joaquim;

TRÂNSITO LIBERADO

Terceira faixa interditada;