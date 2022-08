Caminhoneiro morre esmagado por carreta de Pinus em Santa Cecília

Um caminhoneiro morreu esmagado por uma carreta de pinus na manhã desta quarta-feira (10), no município de Santa Cecília, no Planalto Serrano. O veículo tombou nas margens da SC-340, próximo a uma pedreira conhecida como Vargem Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os pinus prensaram a cabine e causaram o óbito do motorista no local do acidente.

Para obter mais espaço, foi realizado o corte do carregamento de pinus para que permitisse acesso à vítima. Logo depois foram realizados cortes na lataria do caminhão a fim de obter mais espaço para a retirada da carreta.