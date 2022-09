Dois homens são presos suspeitos de duplo homicídio na Serra Catarinense

Em operação entre o Tático de Lages, a guarnição PM de Bom Retiro e os agentes da Delegacia de Investigação Criminal de Lages resulta na prisão dos suspeitos no envolvimento do duplo homicídio que ocorreu na última sexta-feira (23), na cidade de Bocaina do Sul.

A guarnição do Tático, tendo conhecimento dos suspeitos e de todos os dados que foram levantados e repassados pelos policiais civis e militares, deslocou até o bairro São José, em Bom Retiro, e conseguiu localizar os dois homens suspeitos do duplo homicídio em Bocaina do Sul. Com os dois suspeitos, foi encontrado grande quantidade de drogas, dinheiro, arma e munições.

O crime aconteceu na sexta-feira (23), onde duas pessoas não identificadas foram mortas carbonizadas dentro de um carro.