Uma pessoa morre e duas ficam feridas após carro cair em Cerro Negro

O acidente aconteceu na noite deste sábado (24), na SC-390 em Cerro Negro. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um homem de 54 anos conduzia um veículo FORD/SR DESERTER com placas de Lages. O condutor relatou que trafegava sentido Anita Garibaldi para Cerro Negro. Em uma curva, o pneu traseiro direito do veículo estourou, fazendo com que o condutor perdesse o controle do carro e em seguida colidiu no guard rail de uma ponte de concreto e acabou caindo de uma ribanceira de 5 metros de altura.

O motorista de 54 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao hospital em Campo Belo do Sul. Um adolescente de 16 anos estava no banco traseiro do veículo, foi encaminhado ao Hospital de Anita Garibaldi, com fratura na perna e escoriações pelo corpo.

A terceira ocupante do veículo, uma mulher de 51 anos foi encontrada sem vida pelas equipes de socorro. A Polícia Científica esteve no local para os procedimentos cabíveis.

A PMRv realizou o teste de etilômetro para o condutor do veículo, sendo que o resultado apontou 0,00mg.