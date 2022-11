Uma motorista, de 72 anos, perdeu o controle do carro ao colidir com outro veículo e caiu dentro do Rio Carahá, na Avenida Belisário Ramos, em Lages, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu por volta das 11h25 da manhã desta terça-feira (8).



Após a colisão, o outro veículo fugiu do local. A vítima não teve ferimentos e recusou atendimento médico. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.