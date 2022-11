Quadrilha invade agência dos Correios, rouba mercadorias e faz reféns na Serra Catarinense

Funcionários da agência dos Correios de Correia Pinto, na Serra Catarinense, foram surpreendidos por três homens encapuzados que invadiram o local armados, roubaram mercadorias e fizeram de reféns os trabalhadores na manhã de segunda-feira (7).



A funcionária, ao ser rendida com sua filha, abriu o caixa e repassou aos criminosos R$ 400 em dinheiro. Ao abrir outros cofres, não encontraram nada e ameaçaram a vítima caso a mesma não conseguisse mais valores. Os criminosos ainda levaram dois aparelhos celulares da agência, um celular da funcionária, um notebook e encomendas.



Os policiais militares, com o apoio do Pelotão de Patrulhamento Tático, identificaram nas câmeras de monitoramento os homens embarcando em um veículo Ônix e o localizaram estacionado em uma residência no bairro Ponte Canoas.



Ao avistar a corporação, uma mulher grávida e dois homens tentaram fugir do local, mas foram abordados pelos policiais militares. Outros dois homens fugiram pelos fundos da casa. No local, foram localizados diversos materiais dos Correios, alguns dos quais se encontravam queimados no fogão a lenha. Além de peças de roupas que haviam sido furtadas no dia anterior em uma loja da cidade.

Em buscas no terreno ao lado da residência foram localizadas uma balança de precisão e cartas de contabilidade, objetos que sinalizaram aos policiais possível envolvimento com facções criminosas. Diante dos fatos todos os materiais localizados, o veículo usado no assalto, e os abordados foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Lages.