Governo eleito indica 14 nomes que vão compor equipe do governo de transição

Representantes do Governo do Estado e do governador eleito, Jorginho Mello, realizaram nesta segunda-feira, 7, a primeira reunião das equipes de transição. No encontro, que ocorreu no Centro Administrativo de Santa Catarina, foram anunciados os 14 nomes indicados pela futura gestão para compor o grupo, que serão publicados no Diário Oficial do Estado.



Em entrevista à imprensa, o coordenador do governo de transição, Moisés Diersmann, informou que aguardará a publicação dos nomes para, a partir desta terça-feira, 8, convocar a equipe de transição. “Neste mês de novembro, o foco está em obter as informações gerais para que, a partir de dezembro, quando começar a definição do futuro secretariado, possamos fazer as devidas conexões dentro de cada pasta”, ressalta.

Do atual Governo do Estado, integrarão a equipe de transição os secretários Paulo Eli (Fazenda), Juliano Chiodelli (Casa Civil), Luiz Antônio Dacol (Administração), Márcio Ferreira (Secretaria de Governo) e Sérgio Laguna (Procuradoria Geral do Estado). As reuniões entre os integrantes serão realizadas na sede da Defesa Civil do Estado, em Florianópolis.



Após o encontro, o secretário Paulo Eli reforçou a intenção do governador Carlos Moisés em fazer uma transição republicana e transparente. “Vamos fornecer todas as informações possíveis para que a nova gestão já venha com os dados necessários para governar a partir de 1º de janeiro”, finaliza.



Confira os nomes que farão parte do governo de transição:



Moisés Diersmann (coordenador)

Fabiano de Souza

João Marcos Tanan Sales

Ricardo Euclides Grando

César Fernando Cavalli

Pedro Augusto Schimidt de Carvalho Júnior

Karla Celina Ghisi da Luz

Gerson Luiz Schwerdt

Alba Sônia Dos Santos

Marcelo Mendes

Ivécio Pedro Felisbino Filho

Aline Ramos Fernandes

Dionice Maria Paludo

Sami de Medeiros Sartor