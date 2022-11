Queda de barreira é registrada na Serra do Rio do Rastro

Foi registrada mais uma queda de barreira na manhã desta terça-feira, dia 29, na Serra do Rio do Rastro, no trecho da SC-390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. No último domingo, dia 27, pedras caíram em locais da Serra. O fato desta terça, registrado pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) se trata de um pequeno deslizamento ocorrido em um dos trechos da rodovia estadual.

Segundo a PMRv, o trânsito flui normalmente na Serra. Equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) já trabalham para a limpeza do local.

Na Serra da Rocinha, trecho da BR-285, entre Timbé do Sul e São José dos Ausentes (RS) houve também deslizamentos de terra que bloquearam a via, porém, já foram limpos e liberados para o trânsito. A recomendação é que seja evitado a condução pelo local, devido a chance de novos deslizamentos.



Com informações do TNSul