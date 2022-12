Plenário da Alesc aprova criação do Circuito Catarinense de Motociclismo; Serra Catarinense está inclusa

O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (20), o projeto de lei que cria o Circuito Catarinense de Motociclismo. A matéria, que segue para sanção do Executivo, proposta pelo deputado Sargento Lima (PL), abrange as 13 regiões turísticas reconhecidas pelo Ministério do Turismo para o Estado.

Essa proposta foi construída em conjunto com grupos de motociclistas que costumam percorrer as rodovias catarinenses especialmente nos finais de semana. Além de promover o turismo sobre duas rodas, Sargento Lima entende é importante criar condições para que os viajantes permaneçam mais tempo nas cidades que costumam receber centenas deles.



As 13 regiões turísticas incluem 219 municípios de SC. São elas:

– Caminho dos Príncipes

– Caminhos do Contestado

– Vale dos Imigrantes

– Grande Oeste

– Vale das Águas

– Caminhos da Fronteira

– Serra Catarinense

– Caminho dos Canyons

– Encantos do Sul

– Grande Florianópolis

– Caminhos do Alto Vale

Vale Europeu

– Costa Verde e Mar

Fonte: Agência ALESC – Gabinetes