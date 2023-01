Incêndio deixa casa de madeira completamente destruída em São Joaquim

As equipes do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foram até o local, que fica nos fundos da empresa Nova Serrana. Ao chegar, os bombeiros verificaram que se tratava de uma casa de madeira, com aproximadamente 70 metros quadrados, que estava completamente tomada pelas chamas.

Imediatamente foi iniciado o combate às chamas para não afetar um galpão, também de madeira, que ficava ao lado do empreendimento. Os bombeiros realizaram o procedimento de rescaldo para garantir o total controle do incêndio.

De acordo com o 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Lages, o local foi isolado e deixado a cena para avaliação do proprietário do imóvel. Na ocorrência, não houve vítimas ou feridos.

Com informações: TNSul