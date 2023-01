Na Sanjo – Secretário da Agricultura diz que o trabalho dos produtores reforça a crença na agricultura

Quem passou por São Joaquim nesta última quinta-feira (12) foi o ex-Deputado Federal e atual Secretário da Agricultura de Santa Catarina Valdir Colatto. Ele esteve presente no Giro Técnico de modernização dos pomares, em um pool de entidades ligadas à agricultura como a ASSEA. E no retorno para a capital fez uma visita a Sanjo, para comprar algumas garrafas dos excelentes Vinhos de Altitude produzido pela Cooperativa.

“Aproveitei a vinda em São Joaquim e visitei a loja da Sanjo para comprar alguns dos melhores vinhos produzidos na região. Fiquei impressionado com a vasta seleção de rótulos disponíveis, desde os vinhos jovens e frescos até os mais envelhecidos e complexos.

Fiquei satisfeito com a qualidade dos vinhos e o atendimento prestado pelas atendentes da loja, que me deram excelentes recomendações e explicaram sobre as características de cada vinho. Estou ansioso para desfrutar desses vinhos e compartilhá-los com amigos e colegas.

Além disso, como Secretário da Agricultura, foi uma oportunidade para eu acompanhar de perto, o trabalho dos produtores da região e reforçar minha crença de que a agricultura é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de São Joaquim.” Declarou o Secretário da Agricultura Valdir Colatto