Homem fica ferido após perder controle e pular de caminhão na Serra Catarinense

Um homem ficou ferido após perder o controle do caminhão que conduzia e sair de pista na noite dessa quinta-feira (26) em Urubici, na Serra Catarinense. O acidente foi registrado por volta das 19h30min, no km 366,400 da SC-110.

O condutor relatou à Polícia Rodoviária Federal que conduzia o veículo VW/13.190, no sentido da cidade de Bom Retiro a Urubici, quando ficou sem freio, perdeu o controle e pulou do caminhão. A vítima teve escoriações na cabeça, braço e dores no corpo, sendo conduzida ao hospital por populares, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo a polícia, ao sair da pista, o caminhão danificou a cerca de uma propriedade rural e um poste da Celesc. O veículo foi retirado pelo proprietário por um guincho particular. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência.