Homem é flagrado em Santa Catarina com R$ 33 mil e ferramentas para arrombamento de caixas eletrônicos

Na manhã desta sexta-feira, 27, por volta das 10h, a guarnição da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do Posto P9/Bom Jesus apreendeu R$ 33 mil com um homem de 36 anos e diversas ferramentas utilizadas para o arrombamento de caixas eletrônicos.

A abordagem ocorreu na Rodovia SC-480, em Bom Jesus. A guarnição realizava operação de rotina, quando abordou um veículo Fiat/Uno com placas de Apiuna e localizou sobre o banco do carona uma sacola plástica contendo uma quantidade expressiva de dinheiro em espécie.

O condutor não soube dar explicações coerentes sobre a procedência do valor e em vistoria ao veículo foram encontradas diversas ferramentas comumente conhecidas por serem empregadas em arrombamento de caixas eletrônicos, além de duas chaves mixas (chave falsa) utilizadas para abrir fechaduras em geral.

Durante a abordagem também foi constatado que o homem possui extensa ficha criminal e inclusive cumpriu pena pelo crime de roubo a banco no Estado do Ceará. Diante das circunstancias, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com os demais objetos apreendidos.