Estudante é atropelada ao desembarcar de ônibus quando voltava da faculdade na Serra catarinense

Na última noite sexta-feira (10), um estudante foi atropelado em Anita Garibaldi. Por volta de 23:45 o corpo de bombeiros foi atender a vítima uma mulher de 19 anos. De acordo com as informações fiz bombeiros a vítima descia do ônibus Apis retornar da faculdade quando foi atropelada por um Fiat uno conduzido por um homem que permaneceu no local e prestou as informações policia Militar . A jovem apresentação escoriações pelo braço e perna com suspeita de fratura na perna estava consciente e orientada foi conduzida para o hospital.