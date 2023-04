Carros colidem de frente e 7 pessoas ficam feridas em São Joaquim; Chovia no momento do acidente

Um acidente entre dois veículos deixou sete pessoas feridas na noite dessa quinta-feira, 6, na SC-390, em São Joaquim. O motorista de um dos veículos teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e batido de frente com o outro carro. Chovia no momento do acidente.

Em um dos veículos estavam o condutor, de 35 anos, a esposa, de 25 e um filho de três anos. A esposa apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico. No segundo veículo estavam o condutor, de 44 anos, a esposa, de 34, e duas filhas, de 13 e 7 anos de idade.

Todos foram conduzidos ao hospital