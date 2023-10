Fortes chuvas transformam a avenida Rodolfo Andermann em um “rio” em Urubici SC

As chuvas que atingem Urubici, na Serra catarinense, transformaram a avenida Rodolfo Andermann em um “rio” na manhã deste sábado (7). Os temporais em Santa Catarina neste fim de semana já causam diversos pontos de alagamentos, estragos e bloqueios em rodovias de diferentes regiões do Estado. A cidade onde mais choveu foi a vizinha São Joaquim. Foram 146 milímetros em apenas 12 horas.

Nas imagens, é possível ver que a via está tomada pela água, que invade casas e impede por completo a passagem do trânsito. Além da avenida, a SC-110, também no município, já foi interditada. No vídeo, um morador demostra preocupação.