Coronavírus em SC: Governo do Estado pactua ampliação de 110 novos leitos de UTI em Santa Catarina

O Governo de Santa Catarina tem empenhado esforços para oferecer toda a assistência à população em meio ao avanço da pandemia de Covid-19 no estado. Como resultado, nos últimos dias, o Executivo estadual pactuou a ampliação de 110 novos leitos de terapia intensiva em diversas regiões catarinenses e abriu 165 novos leitos clínicos de retaguarda Covid-19 no Oeste.

Para verificar as demandas das regiões, o secretário da Saúde, André Motta Ribeiro, visitou várias unidades hospitalares e municípios, entre eles Chapecó, São Miguel do Oeste, Jaraguá do Sul e Blumenau, na última semana.

A pactuação dos 110 novos leitos de terapia intensiva no estado ocorreu em:



Chapecó, com 29 leitos de UTI ampliados no Hospital Regional do Oeste

Concórdia, com quatro leitos de UTI ampliados no Hospital São Francisco

Florianópolis, com 10 leitos no Hospital Florianópolis, 12 leitos no Hospital Governador Celso Ramos e seis leitos de UTI no Hospital Nereu Ramos

Jaraguá do Sul, com cinco leitos de UTI ampliados no Hospital São José

Joinville, com 10 leitos no Hospital Municipal São José e oito leitos de UTI no Hospital Bethesda

São José, com 12 leitos de UTI ampliados no Hospital Regional Homero de Miranda Gomes

São Miguel do Oeste, com 10 leitos de UTI ampliados no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso

Xanxerê, com quatro leitos de UTI ampliados no Hospital Regional São Paulo.

Já as ampliações dos leitos de retaguarda Covid-19 ocorreram nas seguintes unidades:

Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira (10 leitos)

Associação Beneficente Hospital São Lucas, em Guaraciaba (10)

Hospital de Iporã do Oeste (10)

Hospital de Modelo (10)

Hospital de Mondaí (20)

Hospital Regional do Oeste, em Chapecó (50)

Hospital de Cunha Porã (20)

Associação Hospitalar Padre João Berthier, em São Carlos (10)

Hospital São Cristóvão, em Faxinal dos Guedes (15)

Hospital Frei Bruno, em Xaxim (10).

Visitas no Oeste e unidades hospitalares

O secretário da Saúde esteve no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, acompanhado do prefeito e do diretor do Hospital na tarde do último domingo, 21. Durante a visita, André Motta Ribeiro conheceu a estrutura e discutiu ações para reforçar o enfrentamento ao coronavírus na região.



Três dias antes, Motta Ribeiro esteve em Jaraguá do Sul, onde inaugurou ala nova na Maternidade Jaraguá e visitou o Hospital São José. No mesmo dia, cumpriu agenda em Blumenau – com visitas técnicas aos Hospitais Santo Antônio e Santa Isabel. Também se reuniu com o prefeito Mário Hildebrant, a fim de tratar da oferta de serviços de oncologia na região.

Ainda na semana passada, no Oeste do Estado, o secretário da Saúde e o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, formalizaram um grupo de trabalho para fortalecer o enfrentamento ao coronavírus na região, por determinação do governador Carlos Moisés.

Também o novo secretário adjunto da SES, Alexandre Lencina Fagundes, e o superintendente dos Hospitais Públicos, Márcio Mesquita Judice, fizeram visitas ao Norte do Estado, especificamente em Joinville, no Hospital Hans Dieter Schmidt, nesta segunda-feira, 22.

