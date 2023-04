Um caminhão tombou e transformou um trecho da rodovia da SC-114, em São Joaquim, em um “mar de maçãs”, no início da tarde desta segunda-feira (24). A curva onde ocorreu a queda é conhecida por diversos tombamentos registrados na Serra Catarinense.

De acordo com informações extraoficiais, o motorista, de Fraiburgo, teria sido encaminhado ao hospital de São Joaquim com ferimentos. A carga de maçãs ainda não foi removida da via e, os motoristas que passarem pelo local, devem ter atenção redobrada.