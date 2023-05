Serra do Rio do Rastro terá interrupção de trânsito no próximo final de semana

O tráfego de veículos na Rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro, ficará interditado no fim de semana para a realização da terceira edição da Rio do Rastro Marathon. No sábado (6), a interdição ocorre das 6h às 11h, em trecho compreendido entre a região do Centro de Lauro Müller até o Mirante da Serra do Rio do Rastro. No domingo (7), o trânsito estará interrompido das 6h às 12h, de Orleans ao mirante da serra. Motoristas que precisam subir ou descer a serra nestes períodos têm como alternativa a BR-282.

O evento

Mais de 1,5 mil atletas de 20 estados e do Distrito Federal e um único desafio: subir a sinuosa e íngreme Serra do Rio do Rastro, na região Sul de Santa Catarina. Neste sábado (6) e domingo (7) será realizada a terceira edição da Rio do Rastro Marathon. Nos dois dias do evento esportivo, eles vão percorrer os 1.421 metros de altitude da serra, divididos em provas de 12 km, 25 km e 42 km de corrida e 40 km de ciclismo.

Do total de inscritos para os desafios, os catarinenses são maioria. Eles representam 44% dos atletas que vão subir a Serra do Rio do Rastro. São Paulo e Paraná são o segundo e o terceiro estados em representantes, respectivamente, com 13% e 12%. Com 57% homens e 43% mulheres entre os 1,5 mil desafiantes, o evento terá a presença de participantes de 20 estados, de todas as regiões brasileiras, e também do Distrito Federal. Atletas de Acre e Amazonas são os mais distantes das cidades das largadas, Lauro Müller, no primeiro dia, e Orleans, no segundo.

“A participação de atletas de tantos lugares do país reforça que a Rio do Rastro Marathon é um dos eventos mais desejados do Brasil. Não se trata apenas do desafio de percorrer os 1.421 metros de altitude da serra, mas também pela imersão na Serra do Rio do Rastro, uma das estradas mais espetaculares do mundo. Cada participante vai experimentar isto neste sábado (6) e domingo (7) à sua maneira, com um misto de sensações até o sentimento de superação ao chegarem no Mirante da Serra do Rio do Rastro”, aponta Mariana Neves, coordenadora de eventos da Corre Brasil, empresa que organiza o evento em parceria com a Sports Do.

Ação no sábado e no domingo

O primeiro dia do evento, neste sábado (6), é reservado para as corridas de 25 km e 12 km, que reúnem 62% dos atletas. A largada da prova de 25 km será às 7h na Praça Henrique Lage, na região central da cidade de Lauro Müller. Já para a prova de 12 km, o Desafio dos 12, começa às 7h15 no Mirante 12 da Serra do Rio do Rastro. No entanto, os participantes da prova com distância mais curta saem em ônibus de Lauro Müller às 6h até o local da largada.

No dia seguinte, domingo (7), é a vez dos corredores e ciclistas mais resistentes. A largada tanto da maratona, com 42 km, quanto da prova de 40 km de bike, será no Paredão de Orleans, na região central de Orleans. Os ciclistas começam o desafio às 6h30, enquanto os maratonistas largam às 6h45. Eles vão encarar 2.600 metros de altimetria no total até a chegada no Mirante da Serra do Rio do Rastro.

Dois desafios especiais compõem o evento. A Missão dos Guardiões é para os atletas que completam tanto a prova de 25 km no sábado como também os 42 km no dia seguinte. Os concluintes ganham uma medalha especial por correrem 67 km em dois dias, com duas subidas consecutivas da Serra do Rio do Rastro. O outro desafio é o Desafio 7k da Santa, reservado aos maratonistas. É um prêmio extra aos mais rápidos pelos últimos 7 km dos 42 km, no trecho mais íngreme da Serra do Rio do Rastro.