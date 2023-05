Família receberá indenização por falta de atendimento a bebê na Serra Catarinense

O Estado de Santa Catarina foi condenado pelo juízo da comarca de Bom Retiro, na Serra Catarinense, ao pagamento de indenização por danos morais a uma família por erro médico após parto. O bebê sofreu uma lesão na clavícula e não recebeu o devido atendimento no hospital. O valor da indenização foi fixado em R$ 7 mil, acrescido de juros e correção monetária.

A mãe, uma adolescente, recebeu alta mesmo após a constatação de lesão na clavícula da criança e sem o correto encaminhamento ao setor responsável, o que fez com que bebê sofresse desnecessariamente por alguns dias. Não bastasse a negligência no atendimento, a alta foi assinada por pessoa absolutamente incapaz.

O desconforto com as dores durou uma semana. Após isso, o bebê foi levado ao médico, tratado e teve a saúde restabelecida. Ele não ficou com sequelas pelo ocorrido. O processo tramita em segredo de Justiça.