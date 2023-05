Frio intenso e geada persistente: Vale do Caminhos da Neve tem o nono dia consecutivo de temperaturas negativas em SC

A região da Serra Catarinense e especialmente um local conhecido como o Vale Caminhos da Neve, a 3km do centro de São Joaquim, em Santa Catarina, enfrenta uma onda de frio intenso que tem causado temperaturas extremamente baixas e geada persistente. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), O Vale registrou a marca de -1.9ºC trazendo uma geada considerável que recobriu os campos nas áreas de baixadas. Esse foi o nono dia consecutivo que apresentou temperaturas abaixo de zero.

A queda nas temperaturas tem afetado toda a região, com diversas cidades registrando mínimas bastante baixas. Confira a tabela abaixo com algumas das temperaturas mínimas registradas nos municípios catarinenses:

Temperatura Mínima (ºC) | Cidade

-4.5 São Joaquim/PWS

-3.0 Bom Jardim da Serra/Epagri

-3.8 Painel/PWS

-1.4 Urupema/Epagri

-1.3 Urubici/Epagri

0.2 Fraiburgo/Roberto

0.7 Lages/L. Régis/PWS

3.2 Pinheiro Preto/Frutas Perazzoli

3.3 Água Doce/DSoares

3.5 Otacílio Costa/Epagri

3.7 Abelardo Luz/PWS

3.7 Caçador/Epagri

(dados compilados em estações padronizadas governamentais e particulares)

O frio intenso e a geada que cobrem o Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim, trazem consigo uma beleza incomparável às paisagens da região. Com a chegada do frio, as temperaturas baixas transformam a vegetação e as superfícies em um cenário de conto de fadas. A geada, em especial, pinta delicadamente cada folha e cada ramo com um manto branco, criando uma atmosfera mágica e encantadora. As árvores e os campos se transformam em verdadeiras obras de arte congeladas, com cristais de gelo reluzentes sob os raios de sol. As montanhas e os vales, envoltos em neblina gelada convidando os visitantes a explorar essa paisagem única. É um espetáculo da natureza que encanta os olhos e aquece o coração, fazendo do Vale do Caminhos da Neve um destino procurado por aqueles que desejam vivenciar a beleza única do inverno e admirar as paisagens deslumbrantes que o frio e a geada proporcionam.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br