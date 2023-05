Homem que matou a ex-esposa na frente da filha é condenado na Serra Catarinense

O homem que matou a ex-esposa a tiros na frente de uma das filhas em Rio Rufino, na Serra Catarinense, foi julgado e condenado a pedido do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Ele cumprirá a pena de 21 anos de reclusão por homicídio com três qualificadoras, sendo elas o feminicídio, o motivo fútil (ciúmes) e o emprego de recurso que dificultou a defesa (disparos de arma de fogo de surpresa). O réu também terá que pagar valores indenizatórios aos três filhos da vítima.

A sessão do Tribunal do Júri aconteceu no Fórum de Urubici. Após ouvir a leitura da sentença, o réu, de 47 anos, retornou ao Presídio Masculino de Lages, e não poderá recorrer em liberdade.

A acusação foi conduzida pela Promotora de Justiça Raíza Alves Rezende. “Esse homem tirou uma vida inocente de maneira covarde, ignorando as consequências. Mesmo assim, teve direito a um julgamento justo, com todas as garantias previstas em lei. O Conselho de Sentença cumpriu com o seu papel, analisando as evidências e condenando o réu, por reconhecer que não há espaço para a impunidade, especialmente quando se trata de violência doméstica e familiar”, diz ela.

Os três filhos da vítima acompanharam a sessão do Júri. A mais velha é fruto de um relacionamento anterior. Ela falou sobre a vida difícil que a mãe levava ao lado do réu. “Eram muitas brigas e ele vivia a ameaçando de morte, até que um dia cumpriu a promessa”.

Dois filhos, por sua vez, nasceram da união entre a vítima e o réu. Eles torceram pelo estabelecimento da justiça, mesmo vendo o próprio pai sentado no banco dos réus. “Nenhuma pena, por maior que seja, trará a nossa mãe de volta, mas pelo menos ele pagará pelo que fez”, disse um filho.

Réu descumpriu medida protetiva e matou a ex-esposa na frente de uma das filhas

A vítima se separou do réu em meados de 2021, após 20 anos de casamento. As ameaças e agressões sofridas no dia a dia a motivaram a tomar a decisão. Na época, ela obteve uma medida protetiva contra o réu, para seguir a vida com paz e segurança.

Mas na noite de 17 de abril de 2022, o réu descumpriu a ordem judicial e foi até a casa dela cobrar satisfações sobre um novo relacionamento amoroso. A vítima permitiu que ele entrasse no imóvel para conversar, mas teve que expulsá-lo devido as reações desproporcionais.

Então o homem foi até o carro, pegou uma arma, arrombou a porta e deu três tiros em Marinez na frente da filha. O último disparo aconteceu quando a vítima tentava salvar a própria vida, e atingiu as costas dela. O réu fugiu de carro para Lages, mas acabou sendo localizado na mesma noite pela Polícia Militar.

A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma ambulância, a caminho do hospital, nos braços da filha mais nova e de uma enfermeira. “Aquele dia não sai da minha memória. Eu revivo ele todos os dias”, disse a filha.