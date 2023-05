Epagri lança Síntese Anual da Agricultura na segunda, 29

Reunir dados e informações gerais sobre o desempenho da agropecuária catarinense em 2021 e 2022 e analisar as principais cadeias produtivas do setor. Esse é o objetivo da Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina, publicação periódica do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) que será lançada na próxima segunda-feira, 29, às 14h, em evento online.

O coordenador da 43ª edição da Síntese, Tabajara Marcondes, fará um resumo dos principais indicadores analisados e que compõem a publicação, especialmente os números acerca das exportações e do Valor da Produção Agropecuária (VPA) catarinense.

A publicação também traz dados, informações e conhecimentos sobre a utilização do crédito rural por agricultores e cooperativas e, principalmente, sobre o desempenho produtivo e mercadológico das principais cadeias produtivas nas áreas vegetal (alho, arroz, banana, cebola, feijão, maçã, milho, soja, tabaco e trigo), pecuária (bovinos, frangos, suínos e leite), aquícola (peixes de água doce, moluscos e camarões marinhos) e florestal (lenha, madeira e carvão vegetal).

Serviço:

O quê – Lançamento da Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2021-2022

Como – em evento online (link de acesso: meet.google.com/bks-mkgq-cmd)

Quando – Segunda-feira, 29 de maio, às 14h



