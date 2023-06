Jorginho Melo confirma encontro com prefeitos da Amures dia 15 de junho

O governador Jorginho Melo, por intermédio da Casa Militar confirmou na tarde desta terça-feira (06), que cumprirá agenda em Lages dia 15 de junho e despachará pessoalmente com cada prefeito da Amures. Jorginho terá dois encontros com os gestores da Serra Catarinense. Um de forma coletiva no auditório da Câmara de Dirigentes Legistas (CDL) e outro, pessoal no gabinete do presidente da Amures, na sede da associação de municípios.

A comunicação do encontro foi feita ao secretário executivo Walter Manfroi que se encarregou de preparar os ambientes para recepcionar o governador e o secretariado que o acompanhará. Jorginho Melo deverá estar às 9 horas na CDL, para falar do programa “Santa Catarina Levada a Sério + Perto de Você”. Neste ato, os prefeitos apenas ouvirão como está sendo a gestão do governo e os planos de curto, médio e longo prazo.

Em seguida se deslocarão a pé até a sede da Amures para iniciar as reuniões individuais. Cada prefeito poderá apresentar ao governador suas demandas pontuais e prioridades para 2023. Este modelo de encontro Jorginho Melo está realizando em todas as regiões de Santa Catarina.

O presidente da Amures prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, disse que este será um momento importante para a Serra Catarinense. “É a primeira vez em 55 anos da nossa associação, que um governador sentará na cadeira do presidente da Amures para atender aos prefeitos. É o governo de fato perto do cidadão, porque são os prefeitos quem recebem as demandas da população”, avaliou Giovani Nunes.

Uma das ações aguardadas pelos prefeitos é a continuidade do extinto “Plano 1000” que repassou R$ 2 bilhões às prefeituras em 2022. Para este ano, outros R$ 2,3 bilhões devem ser repassados para a conclusão das obras que já estão em andamento. Esses encontros do governador com os prefeitos iniciaram em 12 de maio e buscam atender demandas e pendências que impactam diretamente a população.