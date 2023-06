Estação Inverno: Operação Serra Mais Segura é realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar

Com o objetivo de proporcionar mais segurança a moradores e turistas que frequentam a Serra catarinense, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) lança a Operação Serra Mais Segura 2023, que vai até 31 de agosto. As primeiras ações já estão sendo realizadas na 33º Festa Nacional do Pinhão, com reforço no trabalho preventivo dentro do Parque Conta Dinheiro e equipe de plantão com ambulância e caminhão para atendimento de emergências e incêndio, caso ocorra.

“Estamos trabalhando arduamente para que Santa Catarina esteja cada vez mais posicionada da forma que merece como um destino turístico na estação mais fria do ano e um dos pilares fundamentais para que esse turista tenha uma boa experiência é a segurança. O catarinense pode se sentir seguro e acima de tudo ter confiança no trabalho realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar que atuam de forma muito responsável com foco na prevenção e atendimento”, ressalta o governador Jorginho Mello.



“A prevenção é sempre o melhor caminho, por isso não medimos esforços para disseminar essa mensagem e, claro, estamos sempre preparados para atender as necessidades da sociedade com um atendimento ágil e competente”, afirma o comandante-geral do CBMSC, coronel Fabiano de Souza.

Durante a Operação Serra Mais Segura, haverá reforço das equipes operacionais em Lages e nos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici e Urupema de acordo com a situação de cada município e considerando as previsões de onda de frio intenso, com possibilidade de precipitação de neve ou ocorrência de grandes geadas. Este monitoramento será feito pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar que tem sua sede em Lages.

A Serra Catarinense está entre as regiões de temperaturas mais baixas em todo território brasileiro com registro de frio intenso entre os meses de junho e agosto, o que fomenta as atividades de turismo e esportes típicos de inverno. Isso impacta no aumento do trânsito de carros pelas estradas e dentro das cidades. Aos fins de semana e em feriados prolongados o fluxo de pessoas aumenta consideravelmente, o que exige mais atenção do condutor e maior efetivo atuando na prevenção e atendimento de possíveis ocorrências.

Em Lages, por exemplo, onde é realizada a Festa Nacional do Pinhão, considerada a segunda maior festa do Estado, o fluxo de pessoas pode chegar a 50 mil por dia, o que somado às atrações caraterísticas do período de frio somam significativamente ao fluxo de turistas na região.

Dicas de segurança no trânsito

No inverno é bastante comum a ocorrência de geadas e, em alguns casos, a ocorrência de neve devido às condições climáticas dessa época do ano. Com isso, as pistas costumam ficar mais escorregadias e aumentam consideravelmente as chances de acidente de trânsito.

Nessas condições, se torna ainda mais importante trafegar de forma segura pelas estradas, mantendo uma distância do veículo da frente, respeitando os limites de velocidade e não realizando ultrapassagens perigosas ou em trechos onde é proibido. A manutenção do veículo também é um fator importante. Ao dirigir na neblina, o condutor deve reduzir a velocidade e jamais usar luz alta nos faróis.

Centro de Comunicação Social

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina