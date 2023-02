Fortes chuvas no litoral paulista deixam ao menos 36 mortos e 40 desaparecidos

Pelo menos 36 pessoas morreram em decorrência do temporal que atingiu o Litoral de São Paulo, neste domingo (19), conforme última atualização das prefeituras locais. Das mortes confirmadas, 35 ocorreram em São Sebastião e 1 em Ubatuba.

De acordo com as autoridades, 600 milímetros de chuva atingiram a região, em menos de 24 horas – mais que o dobro da precipitação esperada para todo o mês de fevereiro, em menos de um dia.

O temporal deixou um rastro de destruição pelas cidades atingidas, com diversas ocorrências de quedas de árvores, rompimento de barragens, deslizamentos de terra e alagamentos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, pelo menos 338 pessoas estão desabrigadas e 288 desalojadas. Moradores da região também sofrem com a interrupção do fornecimento de água e dificuldades para comunicação via internet e telefone.

Devido aos prejuízos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de calamidade pública em 5 cidades da região: Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. Tarcísio esteve pessoalmente no centro de gerenciamento de crise montado para monitorar os esforços de busca e resgate no Litoral Paulista.

O Exército Brasileiro autorizou o emprego de tropas e meios do Comando Militar do Sudeste nas ações de suporte às vítimas das chuvas. O reforço dos militares foi solicitado tanto pelo Governo de São Paulo quanto pelo ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), que deve visitar a região nesta segunda-feira (20).

As Forças Armadas disponibilizaram ainda duas aeronaves, um HM-1 Pantera e um HM-4 Jaguar, com as respectivas equipes de busca e salvamento. Técnicos do batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba atuarão nos trabalhos de resgate de desobstrução da BR-101.

Em Sebastião, o temporal provocou deslizamentos de terra, alagamentos e desabamentos. Casas e carros ficaram completamente destruídos. Um bebê, de nove meses, morreu no bairro de Camburi. As autoridades ainda não divulgaram as circunstâncias da morte dele. Em Boiçucanga, uma mulher de 35 anos morreu soterrada.

Em Ubatuba, uma pedra se soltou de uma encosta e atingiu uma casa provocando a morte de uma criança de sete anos. Em Ilhabela, a enxurrada arrancou uma parte do asfalto e veículos que estavam estacionados na avenida da praia acabaram despencando na areia.

Vários pontos da rodovia Rio-Santos precisaram ser bloqueados por conta dos alagamentos e quedas de barreiras. As autoridades orientam que os motoristas busquem rotas alternativas, mas algumas pessoas estão ilhadas.

Equipes médicas estão de prontidão para receber e atender a população. Unidades de saúde avaliam abertura de leitos inativos.

Rodovias interditadas

Pelo menos 4 rodovias que interligam a capital paulista ao Litoral Norte do estado apresentavam pontos de interdição total ou parcial, deste domingo (19), segundo boletim do Governo de São Paulo. Os bloqueios foram provocados por quedas de barreiras e alagamentos, decorrentes das fortes chuvas.

Vejas os trechos com registros de bloqueios até às 18 horas deste domingo (19).