Casal morre em grave colisão contra motor home na BR-282 em São José do Cerrito

Um casal de aproximadamente 40 anos morreu em um grave acidente na BR-282, km 274, localidade de Salto dos Marianos em São José do Cerrito, Serra Catarinese. A fatalidade aconteceu na tarde desta quarta-feira (11). O casal deixa um filho de 10 anos.

O casal estava em um veículo Fiat Palio e vinha sentido São José do Cerrito a Vargem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Palio invadiu a pista contrária e colidiu com um motor home, que vinha na outra pista. O casal morreu no local.

Segundo informações, as duas vítimas eram de São José do Cerrito. O IGP foi acionado para a remoção do corpo. Chove muito na região e a atenção dos motoristas deve ser redobrada.

Com informações: Rádio Clube